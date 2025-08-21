LKW kollidiert mit parkendem Golf

Am 18.08.2025, gegen 17:05 Uhr, kollidierte ein weißer LKW mit Anhänger in der Rheinhessenstraße in Bad Kreuznach-Bosenheim mit einem geparkten blauen VW Golf.

Der LKW setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung Pfaffen-Schwabenheim fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach unter 0671-88110.



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell