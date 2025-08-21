Der LKW setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung Pfaffen-Schwabenheim fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach unter 0671-88110.
LKW kollidiert mit parkendem Golf
