Lkw in Brand geraten - Zeugen gesucht



Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen 7,5-Tonner der Marke Mercedes-Benz, Modell Atego, mit weißem Kofferaufbau. Die Fahrerkabine brannte vollständig aus. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte durch die eingesetzte Feuerwehr verhindert werden.



Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Lkw zuvor im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 03:50 Uhr von einem Parkplatz in der Alzeyer Straße entwendet worden war.

Der spätere Brandort befindet sich etwa 1.100 Meter vom ursprünglichen Abstellort entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl und zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.



Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Alzeyer Straße oder der Mannheimer Straße beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben?

Etwaige Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

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