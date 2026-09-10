Linienbus kollidiert mit geparktem Pkw - vier Schüler leicht verletzt

Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der 56-jährige Fahrer des Linienbusses einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw und kollidierte mit diesem.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Zum Unfallzeitpunkt war der Bus mit etwa 50 Schülerinnen und Schülern besetzt.

Vier Schüler im Alter von acht bis neun Jahren wurden durch die Kollision leicht verletzt.

Die vier Schüler mussten während der Fahrt stehen, da freie Sitzplätze durch die Rucksäcke älterer Schüler belegt waren. Durch den Aufprall wurden sie gegen eine im Bus befindliche Metallstange geschleudert und zogen sich hierbei leichte Prellungen zu.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Rucksäcke und andere Gegenstände während der Fahrt nicht auf Sitzplätzen abgelegt werden sollten, sofern diese von anderen Fahrgästen benötigt werden. Die Ablage von Gepäck sollte so erfolgen, dass sämtliche Sitzplätze genutzt werden können und insbesondere jüngeren Fahrgästen ein sicherer Sitzplatz zur Verfügung steht. Es wird darum gebeten, künftig auf eine entsprechende und rücksichtsvolle Nutzung der Sitzplätze zu achten.



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