Laserkontrolle auf der B41 bei Monzingen - mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt



Insgesamt wurden 19 Fahrzeuge festgestellt, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Der höchste gemessene Wert lag bei 140km/h bei erlaubten 100 km/h. Für die Verstöße erwarten die Fahrer Bußgelder bis 200EUR sowie Punkte in Flensburg, je nach Höhe der Überschreitung.



Im Rahmen der anschließenden Kontrolle eines der zu schnellen Fahrer stellte sich heraus, dass der 67-jährige Mann aus dem Raum Mainz nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde daher zusätzlich ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Die Polizei Kirn betont erneut, dass die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen, insbesondere bei der aktuellen Wetterlage, entscheidend für die Sicherheit im Straßenverkehr ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell