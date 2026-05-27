L412: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Bad Kreuznach/ Hackenheim (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr auf der L412 zwischen Bad Kreuznach und Hackenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.





Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die L412 von Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Hackenheim. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer bog zeitgleich von der sogenannten Panzerstraße nach rechts auf die L412 ein und übersah hierbei das von links kommende, vorfahrtsberechtigte Motorrad. Der Motorradfahrer kollidierte in der Folge mit dem Heck des Pkw.

Der Motorradfahrer wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zwischen den Ortschaften zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen



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