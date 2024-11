Küchenbrand mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, den 03.11.2024 mussten mehrere Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Kirner Land und Nahe-Glan nach Weitersborn zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus ausrücken.



Gegen 11:30 Uhr war eine 60-jährige Frau mit der Zubereitung des Mittagessens beschäftigt, als ein Topf mit heißem Öl in Brand geriet. Das daraus resultierende Feuer konnte die Hausbewohnerin nicht mehr alleine löschen und begab sich mit ihrer Familie ins Freie. Der umgehend verständigten Feuerwehr war es gelungen, wenig später die mittlerweile in Brand stehende Küche abzulöschen und den Schaden somit zu minimieren. Während die 60-Jährige mit ihrem Sohn unverletzt blieb, wurde der 61-jährige Ehemann mit dem Verdacht einer leichten Kohlenmonoxidvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 15.000 EUR geschätzt.

Die genaue Ermittlung der Brandursache ist nun Gegenstand des polizeilich eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.



