Kraftradfahrer bei Alleinunfall auf der L184 verletzt





Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Kraftrad der Marke KTM die L184 aus Richtung Rudolfshaus kommend in Fahrtrichtung Bruschied. Im weiteren Verlauf weist die Strecke zunächst eine Steigung auf und führt anschließend in eine scharfe Linkskurve.



Beim Durchfahren der Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Der Verkehrsunfall ereignete sich alleinbeteiligt. Infolge des Sturzes zog sich der Fahrzeugführer Verletzungen zu, die nicht lebensgefährlich sind. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.



Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden. Ein Fremdschaden entstand nicht. Die Fahrbahn musste während der Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca. eine Stunde einseitig in Fahrtrichtung Bruschied gesperrt werden.



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