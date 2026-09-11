Bruschied
Kraftradfahrer bei Alleinunfall auf der L184 verletzt
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Abend des 11.09.2026 kam es auf der L184 zwischen Rudolfshaus und Bruschied zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad.

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Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Kraftrad der Marke KTM die L184 aus Richtung Rudolfshaus kommend in Fahrtrichtung Bruschied. Im weiteren Verlauf weist die Strecke zunächst eine Steigung auf und führt anschließend in eine scharfe Linkskurve.

Beim Durchfahren der Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Der Verkehrsunfall ereignete sich alleinbeteiligt. Infolge des Sturzes zog sich der Fahrzeugführer Verletzungen zu, die nicht lebensgefährlich sind. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden. Ein Fremdschaden entstand nicht. Die Fahrbahn musste während der Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca. eine Stunde einseitig in Fahrtrichtung Bruschied gesperrt werden.

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Telefon: 06752 156-0
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