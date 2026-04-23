Kraftfahrzeugdiebstahl in Langenlonsheim

Bislang unbekannte Täter entwendeten ein in der Cramerstraße geparktes graufarbiges Wohnmobil der Marke Citroen (Pössl), Modell H-Line Summit 640. Die Tatzeit kann aufgrund von Videoaufzeichnungen auf 21:57 Uhr bestimmt werden. Es konnte darüber hinaus anhand der vorhandenen Videoaufzeichnung festgestellt werden, dass ein namentlich unbekannter Passant den Diebstahl beobachtet haben dürfte.

Das Fahrzeug mit einer Erstzulassung aus dem Jahr 2024 hatte einen Anschaffungswert von ca. 80000EUR. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Wohnmobils.

Etwaige Zeugen, insbesondere der oben erwähnte Passant, die zu der oben genannten Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.



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