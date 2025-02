Kraftfahrzeugdiebstahl in Bad Kreuznach

Am Mittwochmorgen des 19.02.2025 wurde die Kriminalpolizei Bad Kreuznach durch den Fahrzeugbesitzer über einen Kraftfahrzeugdiebstahl in Kenntnis gesetzt.

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus der Einfahrt des Geschädigten im Ledderhoser Weg einen graufarbigen Geländewagen der Marke Jeep, Modell "Wrangler Unlimited". Das Fahrzeug wurde am Abend des 18.02.2025 vor dem Anwesen abgestellt und letztmals dort gegen 23:30 Uhr gesehen. Gegen 06:15 Uhr des Folgetages wurde dann das Fehlen des PKWs bemerkt.



Nach ersten Ermittlungen überwanden die Täter das Keyless-Go-System des Fahrzeugs und entwendeten dieses im oben genannten Tatzeitraum. Der Schaden beläuft sich auf ca. 45.000,- EUR.



Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Fahrzeugs.



Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell