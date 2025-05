Kontrollwoche "ROADPOL" 2 Wheelers

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Roadpol - 2 Wheelers" führt die Polizei Bingen am 21.05.2025 in der Zeit von 16:30-20:00 Uhr im Stadtgebiet von Bingen und Umgebung gezielte Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt auf Zweiräder durch.

Kontrolliert wurden sowohl Fahrradfahrende als auch Fahrerinnen und Fahrer von motorisierten Zweirädern.



Ziel der Maßnahme war es, das Gefahrenbewusstsein aller Verkehrsteilnehmer zu stärken und insbesondere die Verkehrssicherheit für Radfahrende, E-Scooter und Motorradfahrende zu erhöhen - zwei Gruppen, die im Straßenverkehr besonders gefährdet sind.



Die Bilanz der Kontrolle fällt erfreulich aus: Es wurden keine Verstöße festgestellt. Alle kontrollierten Personen führten ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß und hielten sich an die geltenden Verkehrsregeln. Auch Alkoholtests verliefen bei sämtlichen Kontrollierten negativ - es wurde niemand alkoholisiert angetroffen.



Wir zeigen uns zufrieden mit dem Ergebnis und sehen darin ein positives Signal für die Verkehrssicherheit in der Region.



