Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Kontrolle von Kleintransportern. Die Kontrollen wurden durch zwei Streifen der Polizeiinspektion Kirn durchgeführt. Es wurden im Verlauf des Vormittages circa 15 Fahrzeug kontrolliert. Neben klassischen Ladungssicherungsverstößen konnten noch drei Gurtmuffel verwarnt werden. Abseits des Hauptkontrollthemas wurde ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Kontrolle zugeführt. Im Rahmen der Kontrolle konnten Auffälligkeiten bezüglich eines zeitnahen Drogenkonsums festgestellt werden. Dem Fahrer wurde folglich die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der 45-Jährige wird sich in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.



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