Kontrollstelle in der Hochstraße - Polizei zieht Bilanz

Zwischen 22:00 Uhr und 00:45 Uhr wurden insgesamt 43 Fahrzeuge und deren Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert.



Neben der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit lag ein besonderes Augenmerk auf dem ordnungsgemäßen Zustand der Fahrzeuge sowie den erforderlichen Fahrerlaubnissen.

Bei einem Verkehrsteilnehmer stellte sich im Rahmen der Kontrollstelle heraus, dass dessen ausländische Fahrerlaubnis nicht fristgerecht umgeschrieben worden war und ihn daher nicht mehr zum Führen eines Kraftfahrzeuges in Deutschland berechtigte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bei zwei weiteren Fahrzeugen stellten die Beamten mehrere technische Veränderungen fest, für die die erforderlichen Genehmigungen nicht vorgelegt werden konnten. In beiden Fällen bestand der Verdacht, dass hierdurch die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen war. Entsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.

Darüber hinaus ahndeten die Einsatzkräfte zehn weitere geringfügige Verkehrsverstöße unmittelbar vor Ort, sodass die Verfahren vor Ort abgeschlossen werden konnten.



Erfreulich fiel dagegen die Bilanz hinsichtlich Alkohol und Drogen aus: Bei keinem der kontrollierten Fahrzeugführer wurden Hinweise auf eine fehlende Verkehrstüchtigkeit festgestellt.



Die Kontrollstelle zeigt zugleich, dass polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit weit über Geschwindigkeitsmessungen oder Alkohol- und Drogenkontrollen hinausgeht. Auch vermeintlich nebensächliche Dinge wie technische Veränderungen am Fahrzeug oder die Gültigkeit einer ausländischen Fahrerlaubnis können rechtliche Konsequenzen haben. Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach wird auch künftig Kontrollstellen und weitere Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung durchführen, um Verkehrsverstöße frühzeitig zu erkennen und damit einen Beitrag zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu leisten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell