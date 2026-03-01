Kontrollstelle führt zu diversen Anzeigen



Hierbei wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten anlassunabhängig Verkehrskontrollen durchgeführt und mehrere Fahrzeuge bezüglich ihrer Verkehrssicherheit kontrolliert.

Im Rahmen dieser Einsatzmaßnahmen konnten mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten, u. a. ein Verstoß gegen die Gurtpflicht sowie ein verbotenes Rechtsüberholen festgestellt und geahndet werden.

Bei einem 23-jährigen Fahrzeugführer konnten bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit diverse Anzeichen festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuten könnten. Ein durchgeführter Drogenschnelltest vor Ort ergibt, dass der Fahrer seinen PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihm droht nun ein Bußgeldverfahren.



Zudem konnte ein E-Scooter Fahrer kontrolliert werden, welcher an seinem Fahrzeug noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025 angebracht hat. Dies führt zu einer Strafanzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bad Kreuznach darauf hin, dass die Frist zur Einholung einer neuen Versicherung am 28.02.2026 abgelaufen ist. Seit dem 01.03.2026 verliert das grüne Versicherungskennzeichen seine Gültigkeit und wird durch das schwarze Versicherungskennzeichen abgelöst.



