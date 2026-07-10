Unabhängig von der fortgeschrittenen Uhrzeit war noch eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmern festzustellen. Es wurden mehrere Fahrzeuge und die dazugehörigen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Positiverweise waren alle kontrollierten Fahrzeuge verkehrssicher und die dazugehörigen Fahrzeugführer verkehrstüchtig.
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Kontrollstelle Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach
Unabhängig von der fortgeschrittenen Uhrzeit war noch eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmern festzustellen. Es wurden mehrere Fahrzeuge und die dazugehörigen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Positiverweise waren alle kontrollierten Fahrzeuge verkehrssicher und die dazugehörigen Fahrzeugführer verkehrstüchtig.