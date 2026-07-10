Bad Kreuznach
Kontrollstelle Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach
Symbolbild

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dpa

Am Freitag, den 10.07.2026 wurde zwischen 00:30 Uhr und 02:00 Uhr eine Kontrollstelle in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach eingerichtet.

Unabhängig von der fortgeschrittenen Uhrzeit war noch eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmern festzustellen. Es wurden mehrere Fahrzeuge und die dazugehörigen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Positiverweise waren alle kontrollierten Fahrzeuge verkehrssicher und die dazugehörigen Fahrzeugführer verkehrstüchtig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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