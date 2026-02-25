Bad Kreuznach
Kontrollstelle Bosenheimer Straße in 55543 Bad Kreuznach
Symbolbild

Symbolbild

dpa

Am 24.02.2026 von 22:20 Uhr bis Mitternacht wurde durch die PI Bad Kreuznach in der Bosenheimer Straße in 55543 Bad Kreuznach eine Kontrollstelle errichtet.

Lesezeit 1 Minute

Im Rahmen dieser Kontrollstelle konnten einige Fahrzeuge sowie dessen Insassen auf Verkehrssicherheit und Fahrtüchtigkeit überprüft werden. Dabei konnte eine Person festgestellt werden, welche ihr Fahrzeug ohne angelegten Sicherheitsgurt führte. Einige Fahrzeugführer konnten ihre Führerscheine trotz bestehender Mitführpflicht nicht aushändigen. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war jedoch jeder Fahrzeugführer.
Zudem wurden an drei Fahrzeugen Veränderungen festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. An einem Fahrzeug waren beispielsweise dauerhaft leuchtende Fahrtrichtungsanzeiger angebracht. Dies kann eine Unsicherheit im Verkehr schaffen, wodurch ein Sicherheitsrisiko entsteht. Sofern Änderungen an Fahrzeugen vorgenommen werden, müssen diese durch eine dazu berechtigte Stelle abgenommen, dokumentiert und die entsprechenden Unterlagen mitgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren