Kontrollen des Zweiradverkehrs

Erfreulicherweise war bei der überwiegenden Mehrheit der kontrollierten Fahrzeuge, sowohl an den Fahrzeugen selbst, bei den jeweiligen Fahrer*innen, als auch hinsichtlich der mitzuführenden Dokumente nichts zu beanstanden.



Dennoch konnte in einem Fall ein Verstoß der lichttechnischen Einrichtungen festgestellt werden. Ein weiterer Fahrradfahrer, welcher während der Fahrt mit dem Handy in der Hand gesichtet wurde, wurde ebenfalls kontrolliert und entsprechend sanktioniert.



Auch künftig werden durch die Polizei Kirn Verkehrskontrollen im Sinne der Verkehrssicherheit und hinsichtlich der Verkehrstüchtigkeit der jeweiligen Fahrzeugführer*innen, insbesondere auch bei Zweirädern durchgeführt.



