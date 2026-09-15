Kollision zwischen E-Bike und Muldenkipper; 19-Jähriger mit frisiertem E-Bike und ohne Führerschein unterwegs



Der 19-jährige Fahrer aus der VG Rüdesheim war mit seinem E-Bike im Motorradstil auf der K61 aus Richtung Boos kommend in Fahrtrichtung Staudernheim unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Muldenkipper aus entgegengesetzter Richtung den einspurigen und ampelgeregelten Baustellenbereich.



Als 46-jährige Muldenkipper-Fahrer die Fahrspur nach links verlassen wollte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Hierbei blieb der 19-jährige unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden am E-Bike.



Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass sich der 19-Jährige mit einem vermutlich technisch veränderten E-Bike im öffentlichen Straßenverkehr bewegte. Daher wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und sein Fahrzeug sichergestellt.



Kurz nach der Kollision befand sich eine Verkehrsteilnehmerin hinter dem E-Bike Fahrer. Diese potenzielle Zeugin als auch andere mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 06752-156-0 zu melden.



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