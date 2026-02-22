Körperverletzung nach Streit zwischen Hundehaltern





Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Frau mit ihrem Hund spazieren, als ein offenbar unangeleinter Hund eines Anwohners auf die Straße lief und auf ihr Tier zusprang. Die Frau stellte sich schützend vor ihren Hund und versuchte, das andere Tier auf Abstand zu halten.



Der Hundehalter begab sich daraufhin ebenfalls auf die Straße und soll der Frau mit der Hand ins Gesicht geschlagen sowie sie beleidigt haben. Anschließend entfernte er sich mit seinem Hund und seinem PKW.



Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der 57-jährige Beschuldigte wurde im Nahbereich angetroffen. Er bestritt den Schlag und gab an, die Frau habe nach seinem Hund getreten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung ein.



