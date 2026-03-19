Bad Kreuznach
Körperliche Auseinandersetzung mit Messer
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Donnerstag, den 19.03.2026 kam es gegen 10:15 Uhr in Pfaffen-Schwabenheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Familienangehörigen, bei der ein Messer eingesetzt wurde.

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Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer in einen Streit, der zunächst verbal begann und im weiteren Verlauf eskalierte.
Dabei setzte der 60-jährige Beschuldigte ein Messer ein. Der 59-jährige Geschädigte erlitt Schnittverletzungen an der Hand und am Bein. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.
Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den Täter bei einer Fahndung im Nahbereich antreffen und festnehmen.
Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf des Geschehens sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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