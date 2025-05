Knallgeräusch bei Merxheim; Zeugen gesucht!

Merxheim, Bereich Albach / Nahe (ots) - Am 10.05.2025 gegen 14:56 Uhr wurde durch mehrere Bürger ein überaus lautes Knallgeräusch in der Nähe von Merxheim gemeldet.

Zudem habe man weißen Rauch wahrgenommen. Bei der Beschreibung der Örtlichkeit gingen die Aussagen auseinander. Zusammenführend wird allerdings vom Bereich um die Einmündung des Albachs in die Nahe ausgegangen. Die entsandten Kräfte hiesiger Polizeiinspektion konnten vor Ort keine zielführenden Hinweise auf den Ursprung des Knalls oder vermeintlich beteiligte Personen erlangen. Bis dato kam es zu keinem hier bekannten Personen- oder Sachschaden.



Hinweise auf den oder die Verursacher werden an hiesige Inspektion unter der 06752 1560 erbeten.



