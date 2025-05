Kletterunfall in den Oberhauser Felsen

Oberhausen bei Kirn (ots) - Am Himmelfahrts-Donnerstag ereignete sich gegen 13:20 Uhr an einer Steilwand der überregional bekannten Felslandschaft "Oberhauser Felsen" oder auch "Kirner Dolomiten" genannt ein Unglück, bei dem ein 52-jähriger Kletterer aus Hessen (Kreis Offenbach) aufgrund einer übergangenen Felssicherung über eine Distanz von ca. 10 Metern in die Tiefe rutschte. Glücklicherweise zog sich der Mann nur leichte Verletzungen zu. Dennoch musste er mittels Rettungshubschrauber aus seiner Lage geborgen werden.