Kind von Auto erfasst - leicht verletzt

Am Samstag, den 16.08.2025 gegen 13:30 Uhr wurde in Bad Kreuznach in der Charles-de-Gaulle-Straße in Richtung Kreisverkehr B 41 ein 10-jähriges Kind von einem PKW erfasst.



Nach bisherigen Erkenntnissen trat das Kind plötzlich auf die Fahrbahn und übersah den herannahenden PKW. Die 32-jährige Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde an der Fahrzeugfront beschädigt.



