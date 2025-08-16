Kind von Auto erfasst - leicht verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen trat das Kind plötzlich auf die Fahrbahn und übersah den herannahenden PKW. Die 32-jährige Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde an der Fahrzeugfront beschädigt.
