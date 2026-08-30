„Keine Macht den Drogen“ – Streit um Marihuana endet mit Körperverletzung





Ausgangspunkt des Streits war ausgerechnet ein kleines Tütchen Marihuana, welches einem 49-Jährigen beim Vorbeigehen herunterfiel und von einem 54-Jährigen aufgehoben wurde. Über die anschließend offenbar nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, wem das aufgefundene Cannabis nun zustehe, gerieten die beiden Männer zunächst verbal aneinander.

Getreu dem früheren Präventionsslogan „Keine Macht den Drogen“ hätte man es an dieser Stelle vielleicht bewenden lassen sollen. Stattdessen verlagerte sich der Streit von der Frage nach der Verfügungsgewalt über das Tütchen auf eine körperliche Auseinandersetzung. Der 49-Jährige schlug seinen Kontrahenten zu Boden und trat ihm anschließend gegen den Kopf. Der 54-Jährige erlitt hierbei eine Platzwunde an der Augenbraue sowie Hämatome im Gesicht.



Der 49-Jährige wurde durch die Polizei für weitere Folgemaßnahmen zur Dienststelle verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer Gefährderansprache konnte er die Dienststelle wieder verlassen.



Ganz nüchtern war die Auseinandersetzung im Übrigen auf keiner Seite: Atemalkoholtests ergaben bei dem 49-Jährigen rund 2,0 Promille, bei seinem 54-jährigen Kontrahenten sogar 2,9 Promille.



Die Auseinandersetzung dürfte dabei nicht unbemerkt geblieben sein. Zum Tatzeitpunkt, kurz vor Ladenschluss, befanden sich noch mehrere Kunden auf dem Parkplatz, sodass sich das Geschehen entsprechend öffentlichkeitswirksam abspielte. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell