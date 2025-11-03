Kanu auf Nahe gekentert

Vor Ort wird durch die Streife und die Feuerwehr festgestellt, dass ein Kanu, besetzt mit 5 Jugendlichen, bei einem Wendemanöver im Bereich des Quellenhof gekentert war.
Die Jugendlichen können sich auf den dortigen Steinen und querliegenden Ästen festhalten. Da die Strömung in diesem Bereich derzeit sehr stark ist, werden die 5 Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren von einem Rettungshubschrauber einzeln mittels Seilwinde geborgen.
Neben dem Schrecken können bei den Jugendlichen glücklicherweise nur leichte Unterkühlungen festgestellt werden.
Die Kanutour war Teil vom Sportunterricht einer Bad Kreuznacher Schule.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Kreuznach
Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ
Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell
Vor Ort wird durch die Streife und die Feuerwehr festgestellt, dass ein Kanu, besetzt mit 5 Jugendlichen, bei einem Wendemanöver im Bereich des Quellenhof gekentert war.