Junger Fahrer überschlägt sich bei Verkehrsunfall





Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 19-jährige Fahrzeugführer die K 5 aus Richtung Oberhausen kommend in Fahrtrichtung Hennweiler. Auf gerader Strecke überholte er zunächst ein vorausfahrendes Fahrzeug. Im weiteren Verlauf verlor er in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn und bei starkem Nebel die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend im rechten Straßengraben zum Stillstand.



Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrzeuge im Gegenverkehr. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel ergaben sich nicht. Nach entsprechender Belehrung räumte der Fahrer den Verkehrsverstoß im Rahmen der polizeilichen Anhörung ein.



Präventiver Hinweis:



Der Unfall verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig eine den Straßen- und Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit ist. Insbesondere bei starkem Nebel und nasser Fahrbahn können sich die Sicht- und Straßenverhältnisse erheblich verschlechtern. Die Geschwindigkeit ist daher so zu wählen, dass das Fahrzeug jederzeit sicher beherrscht werden kann. Auch Überholmanöver sollten bei eingeschränkten Sichtverhältnissen kritisch hinterfragt und im Zweifel unterlassen werden.



Gerade junge und noch unerfahrene Fahrzeugführer sollten sich der Risiken bewusst sein und ihre Fahrweise stets den äußeren Bedingungen anpassen. Glücklicherweise blieb es in diesem Fall bei Sachschaden. Bei Gegenverkehr oder einem ungünstigeren Unfallverlauf hätte der Verkehrsunfall weitaus schwerwiegendere Folgen haben können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell