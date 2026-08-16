Junger Fahranfänger stürzt mit Kraftrad auf der K78





Ein junger Fahranfänger befuhr mit seinem Kraftrad die K78 in Richtung Odernheim am Glan. Im Bereich einer Kurve kam er nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund einer vermutlich überhöhten bzw. nicht an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Geschwindigkeit zu Fall. Bei dem Unfall handelte es sich um einen Alleinunfall. Der leicht verletzte Fahrzeugführer wurde zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Prävention:



Gerade für Fahranfänger und Kraftradfahrer stellt eine nicht angepasste Geschwindigkeit eine erhebliche Gefahr dar. Kurven, wechselnde Fahrbahnbeschaffenheiten und unübersichtliche Streckenabschnitte können schnell zu Situationen führen, in denen das Fahrzeug nicht mehr sicher beherrscht werden kann.



Die Polizei appelliert daher insbesondere an junge und unerfahrene Verkehrsteilnehmer, ihre Geschwindigkeit stets den Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen anzupassen. Kraftradfahrer sollten zudem ihre persönlichen Fahrfähigkeiten realistisch einschätzen und sich nicht durch vermeintlich freie oder kurvenreiche Strecken zu einer riskanten Fahrweise verleiten lassen.



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