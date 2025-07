Jugendliche überfallen Zeltlager

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen vier jugendliche Männer das Zeltlager einer neunten Klasse massiv gestört haben.

Hierbei sollen die Jugendlichen auch bedrohlich auf vier campierende 9. Klässler eingewirkt, ihnen die Augen verbunden und die Handys kurzzeitig an sich genommen haben.

Außerdem sei ein Teilnehmer durch Schläge mit einem Handtuch leicht verletzt worden. Überdies wurde von den Jugendlichen Camping-Inventar beschädigt.



Da die Ermittlungen noch ganz am Anfang stehen und die Tatabläufe erst durch die Vernehmung und Anhörung von einer Vielzahl von Personen erhellt werden können, ist es derzeit nicht möglich verlässliche detailliertere Informationen zu veröffentlichen.



Die Polizeiinspektion Kirn steht hierzu auch im Austausch mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach.



