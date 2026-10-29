Jugendliche Motorrollerfahrer bedrohen Mann mit Schlagstock

Nach Angaben eines Zeugen waren die Jugendlichen jeweils zu zweit auf zwei Motorrollern unterwegs. Einer von ihnen soll einen Schlagstock mitgeführt und den Zeugen damit bedroht haben.



Zuvor sei einer der Rollerfahrer durch eine von einem Jugendlichen offengehaltene Glastür in das Toilettengebäude des Kurhauses gefahren. Nachdem der Zeuge die Jugendlichen darauf angesprochen habe, hätten diese das Gebäude ohne etwas zu beschädigen verlassen. Im weiteren Verlauf habe einer der Jugendlichen einen Schlagstock gezogen, bedrohlich vor dem Zeugen gehalten und damit geschwungen, bevor er geflüchtet sei.



Bei der anschließenden Nahbereichsfahndung konnten Polizeikräfte alle vier Jugendlichen im Bereich des Freibades feststellen. Als die Beamten sie kontrollieren wollten, ergriffen diese auf ihren Rollern die Flucht. Die Verfolgung musste aufgrund von Absperrpollern auf den Radwegen abgebrochen werden. Auch eine weitere Fahndung in Richtung Niederhausen und Norheim blieb erfolglos.



Gegen die noch unbekannten Jugendlichen wurden diverse Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.



Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen oder den Rollern geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



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