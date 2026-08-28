Polizeiinspektion Bingen
Hund aufgefunden - Wer vermisst sein Tier?
Fundtier
Fundtier
Polizeiinspektion Bingen

Bingen am Rhein (ots) - Am Donnerstag, den 27.08.2026, gegen 23:25 Uhr, teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei mit, dass er im Bereich der K9 zwischen Bingen-Büdesheim und Ockenheim einen freilaufenden Hund festgestellt habe.

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Der Anrufer konnte den Hund bis zum Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Bingen sichern.

Der augenscheinlich bereits lebensältere Hund, hatte sich scheinbar verirrt. Die Polizeistreife brachte den Vierbeiner zunächst zur hiesigen Polizeiinspektion, wo er nun die Nacht verbringen darf.

Sollte sich bis zum Morgen kein Besitzer melden, wird der Hund an die ortsansässige Tierschutzorganisation "Mensch und Tier" übergeben.

Wer sein Tier vermisst oder den abgebildeten Hund erkennt, wird gebeten, sich unter der unten stehenden Rufnummer mit der Polizeiinspektion Bingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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