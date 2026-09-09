Herrenloses Kinder-Mountainbike in Bad Sobernheim aufgefunden - Eigentümer gesucht





Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Kinder-Mountainbike. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass dieses zuvor entwendet worden sein könnte.



Ein Foto des aufgefundenen Fahrrades ist dieser Pressemitteilung beigefügt.



Der bislang unbekannte Eigentümer des Fahrrades sowie Personen, die Hinweise zur Herkunft oder zum möglichen Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





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