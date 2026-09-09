Bad Sobernheim
Herrenloses Kinder-Mountainbike in Bad Sobernheim aufgefunden - Eigentümer gesucht
aufgefundenes Kinder-Mountainbike
aufgefundenes Kinder-Mountainbike
Polizeiinspektion Kirn

Am heutigen Morgen wurde der Polizeiinspektion Kirn durch eine aufmerksame Bürgerin ein herrenlos abgestelltes Fahrrad in der Großstraße in Bad Sobernheim gemeldet.



Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Kinder-Mountainbike. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass dieses zuvor entwendet worden sein könnte.

Ein Foto des aufgefundenen Fahrrades ist dieser Pressemitteilung beigefügt.

Der bislang unbekannte Eigentümer des Fahrrades sowie Personen, die Hinweise zur Herkunft oder zum möglichen Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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