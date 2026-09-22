Handy löst automatischen Notruf aus – Einsatzkräfte suchen L 242 ab





Gegen 21:34 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle eine sogenannte E-Call-Auslösung eines Mobiltelefons ein. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es im Bereich der gemeldeten Position zu einem Verkehrsunfall oder einer sonstigen Notlage gekommen war, machten sich Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die Suche.

Die L 242 sowie die angrenzenden Bereiche wurden über mehrere Minuten intensiv abgesucht. Auch das Buschwerk entlang der Strecke wurde kontrolliert, um sicherzustellen, dass sich dort keine verunglückte oder hilfebedürftige Person befand.

Ein Unfall konnte glücklicherweise nicht festgestellt werden. Stattdessen fanden die Einsatzkräfte am Fahrbahnrand ein unbeschädigtes Mobiltelefon. Auch der Zustand des Handys ergab somit keine Hinweise auf ein mögliches Unfallgeschehen.

Über die Gerätedaten konnte die Eigentümerin ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass das Mobiltelefon offenbar verloren worden war und hierbei die automatische Notruffunktion ausgelöst hatte.

Nach telefonischer Rücksprache mit der in Stromberg wohnenden Eigentümerin konnte das Handy noch am selben Abend zurückgegeben werden.

So endete der vermeintliche Notfall glücklicherweise ohne Verletzte – und mit einem wiedergefundenen, unversehrten Handy.



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