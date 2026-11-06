Häusliche Gewalt: 49-Jährige verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Eine 49-jährige Frau hatte über den Notruf mitgeteilt, von ihrem Lebensgefährten gewürgt worden zu sein.

Die Einsatzkräfte trafen beide Beteiligten vor Ort an und trennten sie voneinander. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 51-Jährige seine Lebensgefährtin im Verlauf eines Streits mehrfach mit beiden Händen gewürgt und mit dem Tod bedroht haben. Die Frau erlitt Verletzungen im Halsbereich und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung ein.



Bei der Überprüfung des 51-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Auslieferungshaftbefehl vorlag. Er wurde daraufhin festgenommen. Eine richterliche Vorführung soll zeitnah erfolgen.



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