Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahrverhalten führt zu Verkehrsunfall

Auf Höhe der Anschlussstelle Nußbaum befuhr der Mann aus der VG Kirner-Land verbotswidrig die Abbiegespur nach Nußbaum, ohne jedoch tatsächlich abzubiegen. Unabhängigen Zeugenaussagen zufolge war das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug zudem mit unangepasst hoher Geschwindigkeit unterwegs. Mutmaßlich dadurch bedingt kam es zur Kollision mit einem in diesem Moment von Nußbaum kommenden, auf die B41 in Richtung Bad Sobernheim einfahrenden Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, zudem waren sie in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizeiinspektion Kirn hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der "Gefährdung des Straßenverkehrs" (§315c StGB) gegen den 27-jährigen Fahrzeugführer eingeleitet. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der andere, 31-jährige Unfallbeteiligte keine Möglichkeit den herannahenden PKW rechtzeitig wahrzunehmen oder gar einen Zusammenstoß zu vermeiden.



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