Girls'Day 2026 bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Den Jugendlichen wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten, das spannende Einblicke in den Polizeiberuf ermöglichte. Neben einer Führung durch die Dienststelle erhielten die Teilnehmenden eine Vorstellung der Hundestaffel und konnten deren Arbeit aus nächster Nähe kennenlernen.

Ein simulierter Tatort gab den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit selbst tätig zu werden. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, mit den Polizistinnen und Polizisten der Dienststelle ins Gespräch zu kommen und Fragen rund um Ausbildung und Berufsalltag zu stellen.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach zieht ein durchweg positives Fazit und freut sich über das große Interesse der jungen Menschen an der Polizeiarbeit.



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