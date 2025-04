Girls- und Boysday bei der Polizeiinspektion Bingen

Unmittelbar nach einem kurzen Kennenlernen ergaben sich auch direkt, wie im realen Dienstalltag, zwei Übungslagen, bei denen die anwesenden Schülerinnen tatkräftig mitwirken konnten. Im Rahmen dieser Übungen konnten die Schülerinnen Spuren an Tatorten sichern, eigene Ermittlungen anstellen, den handelnden Kolleginnen und Kollegen über die Schulter schauen und schließlich auch einer actionreichen Festnahme beiwohnen. Nach diesem ziemlich guten Einblick in alltägliche Einsätze unserer Kolleginnen und Kollegen, die Dienststelle, sowie unseren Führungs- und Einsatzmittel, konnten sich die Schülerinnen am Nachmittag mittels eines Tretrollerparcours und speziellen Rauschbrillen in alkohol- und drogenbeeinflusste Fahrzeugführer hineinversetzen. Hierbei war es uns auch ein Anliegen, die Schülerinnen für die Gefahren von Rauschmitteln zu sensibilisieren. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine Vorführung der Diensthundeführer. Den Teilnehmerinnen wurde dabei die Möglichkeit gegeben, unsere vierbeinigen Kollegen und deren Fertigkeiten hautnah zu erleben. Am Ende des Tages stand für zwei Schülerinnen fest, dass sie sich nach ihrem Schulabschluss bei der Polizei bewerben möchten. Um sich darauf gut vorbereiten zu können, wurde ihnen ein kleines Bewerbungstraining an die Hand gegeben.



Wer auch mehr über den Polizeiberuf erfahren und einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte, kann sich noch für den am 10.04.2025 von 19-21 Uhr stattfindenden Blaulichtabend der Polizeiinspektion Bingen anmelden.



Dazu einfach eine E-Mail unter Angabe des Namens, des Geburtsdatums, sowie der Anschrift und Telefonnummer an folgende Adresse schicken: PIBingen.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de



