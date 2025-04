Girls-& Boysday bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Der Tag begann wie immer lebhaft mit einer Vorführung der Diensthundeführer. Dabei beeindruckten die Hunde durch ihre gute Erziehung: "Die hören ja auf das Wort. Ganz anders als ich!", stellte ein Schüler fest.

Die Besichtigung der Einsatzleitung und der Zellen traf ebenso auf Interesse wie die Aufnahme eines Tatortes, bei dem es auch galt zu überlegen was überhaupt geschehen sein könnte.



Am Nachmittag konnten die 11-15jährigen in Workshops selbst Spuren sichern, im Streifenwagen Probe sitzen, Schutzausstattung stemmen, Fingerabdrücke mit neuer Technik nehmen und feststellen, wie schwer es ist, eine Person zu beschreiben, die man nur kurz gesehen hat.



Letztlich wurde der Tag noch genutzt um die Jugendlichen zum Thema "Mobbing in sozialen Medien" zu sensibilisieren.

Für drei SchülerInnen war zum Ende des Tages klar, dass sie sich später mal bei der Polizei bewerben möchten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell