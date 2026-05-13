Geschwindigkeitsverstöße im Akkkord

In verhältnismäßig kurzer Zeit mussten hierbei leider 10 Verstöße festgestellt und unmittelbar geahndet werden. Der "Tagesschnellste" wurde bei erlaubten 70 km/h mit 125 km/h gemessen. Den 25-Jährigen aus dem Main-Taunus-Kreis erwartet nun neben zwei Punkten im Verkehrszentralregister ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 480 EUR.



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