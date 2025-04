Geschwindigkeitsüberwachung auf der B9 im Rahmen des bundesweiten "Blitzermarathons"

Am 08.04.2025 führte die Polizei Bingen im Rahmen des bundesweiten sogenannten "Blitzermarathons" Geschwindigkeitsüberwachungen an der B9 zwischen Bingen und Trechtingshausen durch.

Weiterer Grund für die Messungen waren jedoch auch die in letzter Zeit gehäuft aufgetretenen schweren Verkehrsunfälle in Nähe zur Messörtlichkeit.



Zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr konnten insgesamt neun zu schnelle Fahrzeuge festgestellt und kontrolliert werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung lag bei 106km/h, bei erlaubten 80km/h.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell