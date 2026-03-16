Im Fokus der Beamten stand die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zur Steigerung der Verkehrssicherheit auf der vielbefahrenen Pendlerstrecke.
Die Bilanz des Einsatzes:
Innerhalb weniger Stunden mussten die Beamten mehrere Verstöße registrieren. Während sich der Großteil der Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit hielt.
Der Tagesschnellste wurde mit einer Geschwindigkeit von 125 Km/h bei erlaubten 70 Km/h gemessen. Ihm droht neben einem erheblichen Bußgeld nun auch ein Fahrverbot und zudem Punkte in Flensburg.
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Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn – Zahlreiche Verstöße festgestellt
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