Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn – Zahlreiche Verstöße festgestellt

Am heutigen Montag führte die Polizeiinspektion Kirn mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei Mainz mehrere Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der B41 bei Kirn durch.



Im Fokus der Beamten stand die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zur Steigerung der Verkehrssicherheit auf der vielbefahrenen Pendlerstrecke.

Die Bilanz des Einsatzes:

Innerhalb weniger Stunden mussten die Beamten mehrere Verstöße registrieren. Während sich der Großteil der Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit hielt.

Der Tagesschnellste wurde mit einer Geschwindigkeit von 125 Km/h bei erlaubten 70 Km/h gemessen. Ihm droht neben einem erheblichen Bußgeld nun auch ein Fahrverbot und zudem Punkte in Flensburg.



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