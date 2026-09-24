Geschwindigkeitsmessungen entlang der B41

Mit personeller Unterstützung durch das Polizeipräsidium "Einsatz, Logistik & Technik" wurden an verschiedenen Örtlichkeiten entlang der B41 die festgestellten Geschwindigkeitsübertretungen im Rahmen unmittelbar durchgeführter Verkehrskontrollen geahndet und verkehrserzieherische Gespräche geführt.

Innerhalb weniger Stunden mussten 16 Verstöße beanstandet werden, zahlreiche weitere Verkehrssünder konnten aufgrund begrenzter Kapazitäten in diesem Moment nicht angehalten werden. Tagesschnellster Verkehrsteilnehmer war heute ein 21-jähriger Mann aus dem Raum Alzey. Nach dem Abzug der Toleranz musste ihm eine Geschwindigkeitsübertretung von 52 km/h vorgeworfen werden. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, 2 Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Zudem dürfte sich Konsequenzen hinsichtlich der noch bestehenden Probezeit ergeben.

Die Verkehrssicherheit wird auch weiterhin ein großes Anliegen hiesiger Dienststelle sein, mit weiteren Kontrollen darf daher gerechnet werden.



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