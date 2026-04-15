Geschwindigkeitskontrollen

In relativ kurzer Zeit mussten einige Überschreitungen der dort zulässigen 70 km/h festgestellt und geahndet werden. Der tagesschnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Geschwindigkeit von 137 km/h gemessen. Den 23-jährigen Betroffenen aus der VG Nahe-Glan erwarten gemäß des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs nun ein Bußgeldbescheid in Höhe von 600 Euro, 2 Punkte im Verkehrszentralregister sowie 2 Monate Fahrverbot.
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In relativ kurzer Zeit mussten einige Überschreitungen der dort zulässigen 70 km/h festgestellt und geahndet werden. Der tagesschnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Geschwindigkeit von 137 km/h gemessen. Den 23-jährigen Betroffenen aus der VG Nahe-Glan erwarten gemäß des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs nun ein Bußgeldbescheid in Höhe von 600 Euro, 2 Punkte im Verkehrszentralregister sowie 2 Monate Fahrverbot.