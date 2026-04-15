Kirn, B41
Geschwindigkeitskontrollen
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am gestrigen Nachmittag führten Einsatzkräfte der PI Kirn Geschwindigkeitsmessungen an der B41 Höhe Kirn durch.

In relativ kurzer Zeit mussten einige Überschreitungen der dort zulässigen 70 km/h festgestellt und geahndet werden. Der tagesschnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Geschwindigkeit von 137 km/h gemessen. Den 23-jährigen Betroffenen aus der VG Nahe-Glan erwarten gemäß des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs nun ein Bußgeldbescheid in Höhe von 600 Euro, 2 Punkte im Verkehrszentralregister sowie 2 Monate Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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