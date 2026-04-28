Geschwindigkeitskontrollen und Hinweis zu Blitzer-Apps





Es kam zu mehreren Verstößen, wobei die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 81 km/h (B9) bzw. 122 km/h (L415) lag. Entsprechende Bußgeldverfahren wurden gegen die Fahrzeugführer eingeleitet. Im Verlauf der anschließenden Verkehrskontrollen zeigten sich die betroffenen Verkehrsteilnehmer im persönlichen Gespräch einsichtig.



Es ist davon auszugehen, dass viele Verkehrsteilnehmer vermutlich durch sogenannte "Blitzer-Apps" bereits frühzeitig vor den Geschwindigkeitsmessstellen gewarnt wurden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Nutzung solcher Anwendungen während der Fahrt verboten ist und eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Verkehrsteilnehmende werden angehalten, sich jederzeit an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.



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