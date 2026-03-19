Geschwindigkeitskontrollen – mehrere Fahrer zu schnell unterwegs

Gemeinsam mit der Verkehrsdirektion Mainz führte die Polizeiinspektion Bad Kreuznach am 19.03.2026 im Zeitraum von 09:00 bis 13:00 Uhr im Bereich der B428 bei Hackenheim Geschwindigkeitskontrollen durch.





Innerhalb von vier Stunden wurden insgesamt 21 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h lag der gemessene Spitzenwert bei 99 km/h. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle darstellt. Verkehrsteilnehmer werden daher eindringlich gebeten, ihre Geschwindigkeit stets den Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen anzupassen, um sich selbst und andere nicht zu gefährden.



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