Bad Sobernheim
Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der "RoadPol Speedweek"
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am heutigen Vormittag, 16.04.2026, wurden erneut Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei Kirn durchgeführt.



Auf der K20, Höhe Daubach, wurden erfreulicherweise wenige Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Bei erlaubten 100 km/h wurde der schnellste PKW mit 119km/h gemessen.
Auf der B41, Abfahrt Nußbaum, lag die Höchstmessung bei 91km/h. Erlaubt sind hier 70km/h. Hierbei erwarten den verantwortlichen Fahrer neben einem Bußgeld auch einen Punkt im Verkehrszentralregister.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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