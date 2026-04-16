Auf der K20, Höhe Daubach, wurden erfreulicherweise wenige Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Bei erlaubten 100 km/h wurde der schnellste PKW mit 119km/h gemessen.
Auf der B41, Abfahrt Nußbaum, lag die Höchstmessung bei 91km/h. Erlaubt sind hier 70km/h. Hierbei erwarten den verantwortlichen Fahrer neben einem Bußgeld auch einen Punkt im Verkehrszentralregister.
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Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der "RoadPol Speedweek"