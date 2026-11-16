Polizeiinspektion Kirn
Geschwindigkeitskontrollen auf der B41 - Polizei ahndet mehrere Verstöße
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

B41 bei Kirn (ots) - Am heutigen Montag, 16.11.2026, führte die Polizeiinspektion Kirn in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der B41 zwischen Hochstetten-Dhaun und Kirn durch.

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Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In der Folge wurden Verwarnungsverfahren eingeleitet sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Der höchste festgestellte Verstoß lag bei mehr als 30 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Hierfür wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro gefertigt.

Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen

Neben der Ahndung festgestellter Verkehrsverstöße verfolgen derartige Kontrollen insbesondere einen präventiven Ansatz. Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit zählen nach wie vor zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Bereits geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen können den Anhalteweg erheblich verlängern und das Risiko schwerer Unfallfolgen deutlich erhöhen.

Insbesondere bei unerwarteten Verkehrssituationen kann eine überhöhte Geschwindigkeit entscheidende Sekunden kosten. Eine angepasste und vorausschauende Fahrweise trägt daher maßgeblich zur Verkehrssicherheit bei und schützt nicht nur die Fahrzeugführer selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

Die Polizeiinspektion Kirn wird auch künftig entsprechende Verkehrskontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, Verkehrsteilnehmer für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu sensibilisieren und die Einhaltung der geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen zu überwachen.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie vorausschauend, passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßen- und Verkehrsverhältnissen an und kommen Sie sicher ans Ziel.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


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