Geschwindigkeitskontrollen auf der B 41 an der Anschlussstelle Meckenbach

Hierbei konnten insgesamt neun Fahrzeuge festgestellt werden, welche die an der Örtlichkeit zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überschritten. Der höchste gemessene Wert lag hierbei bei 134 km/h, was gemäß des Bußgeldkatalogs ein Bußgeld in Höhe von 480 EUR inklusive Fahrverbot nach sich ziehen kann.



Im Zuge der Kontrolle eines betroffenen Fahrzeugführers konnte weiterhin festgestellt werden, dass gegen den 55-Jährigen aus dem Landkreis Birkenfeld ein Haftbefehl vorlag. Dieser konnte im weiteren Verlauf durch ihn bezahlt werden.



In der Vergangenheit kam es in der unmittelbaren Nähe der Messstelle bereits zu mehreren Verkehrsunfällen. Aufgrund dessen ist die Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeitsbegrenzungen, gerade auch in Hinblick auf die aktuelle Wetterlage, maßgeblich für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.



