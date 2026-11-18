Hintergrund der Messungen waren Beschwerden aus der Bevölkerung, sowie teilweise folgenschwere Verkehrsunfälle in der Vergangenheit. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h lag der "Spitzenreiter" bei 82 km/h. Insgesamt wurden 27 Fahrzeuge einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen. Dabei stellten die Einsatzkräfte drei Verkehrsverstöße fest.
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Geschwindigkeitskontrollen an der B9
Hintergrund der Messungen waren Beschwerden aus der Bevölkerung, sowie teilweise folgenschwere Verkehrsunfälle in der Vergangenheit. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h lag der "Spitzenreiter" bei 82 km/h. Insgesamt wurden 27 Fahrzeuge einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen. Dabei stellten die Einsatzkräfte drei Verkehrsverstöße fest.