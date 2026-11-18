Durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bingen wurden am Mittwoch, dem 18.11.2026 in der Zeit von 11:40 Uhr bis 12:40 Uhr an der B9, zwischen Trechtingshausen und Bingen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Hintergrund der Messungen waren Beschwerden aus der Bevölkerung, sowie teilweise folgenschwere Verkehrsunfälle in der Vergangenheit. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h lag der "Spitzenreiter" bei 82 km/h. Insgesamt wurden 27 Fahrzeuge einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen. Dabei stellten die Einsatzkräfte drei Verkehrsverstöße fest.



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