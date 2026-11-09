Geschwindigkeitskontrollen an der B41

In verhältnismäßig kurzer Zeit mussten 10 Verstöße festgestellt und im Rahmen von unmittelbar durchgeführten Verkehrskontrollen geahndet werden.

Tagesschnellste war eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Kirner-Land, ihr musste nach Abzug der Toleranz eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 km/h vorgeworfen werden. Dies bedeutet laut Bußgeldkatalog 320 Euro Bußgeld, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot.



Im Sinne der Verkehrssicherheitsarbeit und in Anbetracht der hohen Zahl an Verstößen wird die PI Kirn weiterhin derartige Kontrollmaßnahmen anstreben.



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