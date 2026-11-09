Kirn
Geschwindigkeitskontrollen an der B41
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am späten Vormittag führten Kräfte der PI Kirn Lasermessungen an der B41 durch.

In verhältnismäßig kurzer Zeit mussten 10 Verstöße festgestellt und im Rahmen von unmittelbar durchgeführten Verkehrskontrollen geahndet werden.
Tagesschnellste war eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Kirner-Land, ihr musste nach Abzug der Toleranz eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 km/h vorgeworfen werden. Dies bedeutet laut Bußgeldkatalog 320 Euro Bußgeld, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot.

Im Sinne der Verkehrssicherheitsarbeit und in Anbetracht der hohen Zahl an Verstößen wird die PI Kirn weiterhin derartige Kontrollmaßnahmen anstreben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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