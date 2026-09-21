Meddersheim
Geschwindigkeitskontrolle führt zu mehreren Verstößen
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am 21.09. führte die Polizei ab 15:50 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L232 zwischen Meddersheim und Merxheim durch.

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Innerhalb einer Stunde konnten insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden.

Die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug 96 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Der Wert wurde bereits nach Abzug der vorgesehenen Toleranz ermittelt.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet. Geschwindigkeitskontrollen dienen insbesondere dazu, Verkehrsteilnehmer für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu sensibilisieren und Unfälle zu verhindern.

Auch zukünftig wird die Polizei entsprechende Verkehrskontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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