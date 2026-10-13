Monzingen
Geschwindigkeitskontrolle B41
Symbolbild
dpa

Am 13.10.2026 führte die Polizeiinspektion Kirn mit personeller Unterstützung durch das Polizeipräsidium "Einsatz, Logistik & Technik" zwischen 09:00 und 11:00 Uhr Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle an der B41 zwischen Monzingen und Weiler in Fahrtrichtung Kirn durch.

Lesezeit 1 Minute

Bei geringem Verkehrsaufkommen konnten insgesamt 9 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden.

Die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug 138 km/h (nach Toleranz) bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Bußgeld i.H.v. 200EUR und einen Punkt im Fahreignungsregister.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet. Geschwindigkeitskontrollen dienen insbesondere dazu, Verkehrsteilnehmer für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu sensibilisieren und Unfälle zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren