Geschwindigkeitskontrolle B41

Am 13.10.2026 führte die Polizeiinspektion Kirn mit personeller Unterstützung durch das Polizeipräsidium "Einsatz, Logistik & Technik" zwischen 09:00 und 11:00 Uhr Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle an der B41 zwischen Monzingen und Weiler in Fahrtrichtung Kirn durch.

Bei geringem Verkehrsaufkommen konnten insgesamt 9 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden.



Die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug 138 km/h (nach Toleranz) bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Bußgeld i.H.v. 200EUR und einen Punkt im Fahreignungsregister.



Die Polizei weist darauf hin, dass die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet. Geschwindigkeitskontrollen dienen insbesondere dazu, Verkehrsteilnehmer für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu sensibilisieren und Unfälle zu verhindern.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0



E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell